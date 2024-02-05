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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب كوريا الجنوبية، يورغن كلينسمان، إنه "لا يفكر في مواجهة قطر أو إيران في نهائي كأس آسيا لكرة القدم وكل تركيزه ينصب على مباراة الأردن في قبل النهائي غدًا الثلاثاء".

وقاد سون هيونغ-مين كوريا الجنوبية لقلب تأخرها بهدف لتفوز 2-1 على أستراليا والتأهل إلى قبل النهائي.

وكانت أستراليا على بُعد دقائق من الفوز والتأهل للدور قبل النهائي بعدما تقدمت من تسديدة مباشرة أطلقها كريج جودوين قرب نهاية الشوط الأول.

لكن على غرار ما حدث أمام السعودية في دور الستة عشر، أدركت كوريا الجنوبية التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني هذه المرة من ركلة جزاء حصل عليها مهاجم توتنهام هوتسبير وسجلها هوانغ هي-تشان ليفرض وقتًا إضافيًا على شوطين.

كلينسمان يرد على عموتة: جاهزون لمواجهة الأردن

وقرب نهاية الشوط الإضافي الأول، سجل سون هدف الفوز من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، ليدفع المنتخب الأسترالي ثمن إهدار عدد من الفرص في الشوط الثاني.

وقال كلينسمان في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين "متحمسون لمواجهة قبل النهائي أمام الأردن. مدرب الأردن (الحسين عموتة) يقوم بعمل مميز. لا أفكر إلا في المستقبل وأنا محظوظ بتدريب الفريق وتجربتي الأولى في كأس آسيا رائعة.

"لا نفكر بمواجهة قطر أو إيران في النهائي يوم الجمعة المقبل وكل ما علينا التركيز على مواجهة منتخب الأردن فقط الذي كان معنا في المجموعة وتعادلنا معه 2-2".

وتقام مباراة قبل النهائي الثانية بعد غد الأربعاء بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب وإيران في إستاد الثمامة.

وأضاف المدرب الألماني "الأردن يملك لاعبين مميزين في كافة المراكز وشاهدنا ذلك في مباراتنا الأولى معهم. في بداية البطولات تكون الأمور غير واضحة وتكتسب ثقة أكبر مع الوقت".