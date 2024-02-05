اتحاد الكرة يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" حقيقة تعيين مدير جديد لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، لم يصدر قرارًا بتعيين مدير للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كما تردد خلال الساعات الماضية.

حقيقة تعيين مدير جديد لمنتخب مصر



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أنه من المنتظر أن يتم تعيين مدير إداري خلال الفترة الماضية، وهناك استقرار على ذالك، بعد الاجتماع الذي عقد أمس السبت



وتابع، أن هناك اسمين مرشحين لتولي منصب، من بينهم محمد صلاح المدير الإداري الأسبق للمنتخب.



وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أصدر عدة قرارات أمس بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد بمقر الجبلاية وجاءت على النحو التالي:



توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية

الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

