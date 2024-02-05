نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انضمامه للأهلي.. أرقام محمود الزنفلي مع الداخلية خلال الموسم الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم النادي الأهلي تعاقده مع حارس مرمى نادي الداخلية محمود الزنفلي، وذلك لمدة ست أشهر على سبيل الإعارة.

وجاء التعاقد مع الحارس، بديلا لمحمد الشناوي والذي تعرض لاصابة قوية في الكتف والتي لحقت به خلال مباراة الرأس الأخضر.

أرقام الزنفلي مع الداخلية

الحارس لعب أساسيًا جميع المباريات مع نادي الداخلية، استقبلت شباكه 15 هدف، بينما حافظ على الشباك النظيفة 4 مرات.

ويعد الزنفلي أكثر حارس تصدي للتسديدات في الدوري برصيد 43 تسديدة، متفوقا على أحمد مسعود، ومحمد بسام بجانب أنه أكثر الحراس انقاذا للتسديدات داخل الصندوق برصيد 26 تسديدة.

ويعد الرقم السلبي الوحيد للحارس كونه لم يتصدى لثلاث ركلات جزاء احتسبوا على فريقه.

وسبق للحارس ارتداء قميص وادي دجلة، الرجاء، البنك الاهلي، الاتحاد السكندري، وأخيرا الداخلية.

