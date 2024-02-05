نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب صفقة أسامة فيصل.. الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، سيقوم بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأشار المصدر، إلى أن المستحقات سيتم صرفها خلال ساعات، بعد توفير مبلغ صفقة بيع أسامة فيصل إلى البنك الأهلي، ومبلغ آخر إضافي.

بسبب صفقة أسامة فيصل.. الزمالك يصرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال ساعات



وأعلن نادي البنك الأهلي، منذ قليل التعاقد مع أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد واصل تدريباته الجماعية ظهر اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



ويواصل الأبيض تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

