نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوزيه جوميز يقرر تصعيد ثنائي 2005 لتدريبات الفريق الأول بالزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تصعيد محمد السيد وعمار ياسر ثنائي فريق 2005، للمشاركة في التدريبات التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي.



وشارك محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006 وعمار ياسر مهاجم 2005، في التدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استمرارًا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين.



وحرص جوزيه جوميز ومعاونيه على منح محمد السيد وعمار ياسر بعض التعليمات الفنية خلال التدريبات.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

