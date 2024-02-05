الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: غضب في الريال بعد التعادل مع أتلتيكو.. ماركا:​ أرتيتا يسكت المتصدر في البريميرليج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: غضب في الريال بعد التعادل مع أتلتيكو.. ماركا:​ أرتيتا يسكت المتصدر في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 05-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
موندو ديبورتيفو

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غضب كبير.. ​ريال مدريد​ 1-1 اتلتيكو مدريد.. المزيد من الشك
​ارتيتا​ ينجح في التعامل مع كلوب وينعش آمال فريقه باللقب
 

ماركا

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ريال مدريد1-1 اتلتيكو مدريد.. ​لورينتي​ يشعل الليجا
ارتيتا يسكت المتصدر في البريمييرليج

 بيلد

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معلم بالفطرة.. على كلوب ان يختار خليفة له

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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