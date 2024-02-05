نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: غضب في الريال بعد التعادل مع أتلتيكو.. ماركا:​ أرتيتا يسكت المتصدر في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 05-02-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم

موندو ديبورتيفو غضب كبير.. ​ريال مدريد​ 1-1 اتلتيكو مدريد.. المزيد من الشك

​ارتيتا​ ينجح في التعامل مع كلوب وينعش آمال فريقه باللقب

ماركا ريال مدريد1-1 اتلتيكو مدريد.. ​لورينتي​ يشعل الليجا

ارتيتا يسكت المتصدر في البريمييرليج بيلد

معلم بالفطرة.. على كلوب ان يختار خليفة له