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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. موندو ديبورتيفو: غضب في الريال بعد التعادل مع أتلتيكو.. ماركا: أرتيتا يسكت المتصدر في البريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 05-02-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
موندو ديبورتيفو
غضب كبير.. ريال مدريد 1-1 اتلتيكو مدريد.. المزيد من الشك
ارتيتا ينجح في التعامل مع كلوب وينعش آمال فريقه باللقب
ماركا
ريال مدريد1-1 اتلتيكو مدريد.. لورينتي يشعل الليجا
ارتيتا يسكت المتصدر في البريمييرليج
بيلد
معلم بالفطرة.. على كلوب ان يختار خليفة له