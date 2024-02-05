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أحمد جودة - القاهرة -



قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن فسخ التعاقد مع صالح جمعة لاعب الفريق بالتراضي.

الإسماعيلي يفسخ عقد صالح جمعة بالتراضي

ويأتي هذا القرار لعدم احتياج الجهاز الفني بقيادة الكابتن ايهاب جلال له في الفترة القادمة مع النادي الإسماعيلي.

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إبرام صفقات أخري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل.

موعد مباراه الاسماعيلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الزمالك ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 19 فبراير على ستاد الإسماعيلية.

