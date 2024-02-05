تقرير الحقائق.. روي فيتوريا يقدم 6 أسباب وراء خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

وجاءت الاسباب التي قدمها فيتوريا وفق ما يلي:-

أحمد جودة - القاهرة - قدم روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب المصري التقرير الخاص به لأتحاد الكرة وذلك لتوضيح الأسباب التي قادت الفراعنة لتوديع المسابقة من الدور ثمن النهائي.

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امير السيد

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