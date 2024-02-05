الرياضة

تقرير الحقائق.. روي فيتوريا يقدم 6 أسباب وراء خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قدم روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب المصري التقرير الخاص به لأتحاد الكرة وذلك لتوضيح الأسباب التي قادت الفراعنة لتوديع المسابقة من الدور ثمن النهائي.

روي فيتوريا يقدم 6 أسباب وراء خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

وجاءت الاسباب التي قدمها فيتوريا وفق ما يلي:-

  • منتخب مصر خلال المباريات الأربعة التي خاضها في بطولة كأس امم افريقيا يمتلك أفضل معدل تهديف.
  • المنتخب المصري أكثر منتخب خلق فرص وأرسل عرضيات وقطع الكرة من المنافس.
  • الفراعنة يمتلكون ارقام جيدة على مستوى الأستحواذ وجميع الاهداف التي دخلت مرمانا جاءت عكس سير المباريات وفي حالة عدم تحقيقنا الفوز لا أحد ينظر إلى الأرقام.
  • تعرض بعض لاعبي المنتخب المصري لإصابات قوية ومؤثرة مثل محمد صلاح والشناوي وامام عاشور وتريزيجيه وعمر مرموش قبل المواجهة الاخيرة.
  • عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى والحالة المتوقعة منهم.
  • درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة اثروا بشكل سلبي على اداء اللاعبون.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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