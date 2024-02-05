تقرير الحقائق.. روي فيتوريا يقدم 6 أسباب وراء خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قدم روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب المصري التقرير الخاص به لأتحاد الكرة وذلك لتوضيح الأسباب التي قادت الفراعنة لتوديع المسابقة من الدور ثمن النهائي.
روي فيتوريا يقدم 6 أسباب وراء خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا
وجاءت الاسباب التي قدمها فيتوريا وفق ما يلي:-
- منتخب مصر خلال المباريات الأربعة التي خاضها في بطولة كأس امم افريقيا يمتلك أفضل معدل تهديف.
- المنتخب المصري أكثر منتخب خلق فرص وأرسل عرضيات وقطع الكرة من المنافس.
- الفراعنة يمتلكون ارقام جيدة على مستوى الأستحواذ وجميع الاهداف التي دخلت مرمانا جاءت عكس سير المباريات وفي حالة عدم تحقيقنا الفوز لا أحد ينظر إلى الأرقام.
- تعرض بعض لاعبي المنتخب المصري لإصابات قوية ومؤثرة مثل محمد صلاح والشناوي وامام عاشور وتريزيجيه وعمر مرموش قبل المواجهة الاخيرة.
- عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى والحالة المتوقعة منهم.
- درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة اثروا بشكل سلبي على اداء اللاعبون.