نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام شكري رئيسًا لقطاع الاستراتيجيات الرياضية بشركة استادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تولى إسلام شكري لاعب منتخب مصر السابق، ونادي ليرس البلجيكي، رئاسة قطاع الاستراتيجيات الرياضية في شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي.

وعقد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادت الوطنية للاستثمار الرياضى، جلسة مع شكري اتفق خلالها الطرفان على أبرز الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكيفية تحقيقها سواء داخل مصر وخارجها.

وأعرب شكري عن سعادته بهذا الاختيار من مسؤولي شركة استادات بقيادة سيف الوزيري، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعد مسؤولية كبيرة.

وأوضح أنه سيسعى لبذل كل الجهد الممكن من أجل تحقيق أهداف شركة استادات الوطنية، والتي تعمل على تطوير الرياضة المصرية في كل محافظات الجمهورية وفي كافة القطاعات الرياضية.

الجدير بالذكر أن إسلام شكري قد مثل أندية المقاولون العرب والإسماعيلي وليرس البلجيكي و منتخب مصر كلاعب، بجانب عمله الحالي في المجال الإعلامي.

