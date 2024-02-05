نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودته للقاهرة.. المثلوثي ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.. وجلسة خاصة مع جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم على الإثنين ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وعاد المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وكان اللاعب يتواجد خارج البلاد بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للحصول على راحة إضافية لمدة يومين.



ومن جانبه حرص جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للأبيض، على الحديث مع اللاعب قبل انطلاق المران الجماعي اليوم ووجه له بعض التعليمات الفنية.



وشارك حمزة المثلوثي في التدريبات الجماعية اليوم سواء البدنية أو الفنية استعدادًا للفترة المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

