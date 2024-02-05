عاجل.. الاتحاد المغربي يحسم مصير وليد الركراكي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الاثنين مصير المدير الفني وليد الركراكي وذلك عقب الاخفاق في تخطي عقبة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

الاتحاد المغربي يحسم مصير وليد الركراكي

ونشر الاتحاد المغربي، بيانًا على موقعه الرسمي جاء فيه: "عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب في نهائيات كأس إفريقيا مع المدرب الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند الدور ثمن النهائي، ما أصاب كل عناصر الكرة المغربية بالأسف والحسرة".

وتابع: "كما تم الوقوف على أسباب الخلل في هذه البطولة، خاصة في المباراة الاخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا".

واضاف: "من جهته أكد فوزي لقجع ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لمنتخب المنتخب المكانة التي يستحقها من لأجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا التي ستستضيفها بلادنا في صيف السنة المقبلة".

واستطرد: "تجدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الثقة في وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، وتمنحه كل وسائل الدعم من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة".

وإنه ي: "كما تشكر الجامعة الملكية، الجماهير المغربية الوفية للمنتخب الوطني داخل الوطن وخارجه على الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلت بها خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر إلى كوت ديفوار".

