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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم من المملكة العربية السعودية الأسباب الخاصة بإستبعاد سلمان الفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من مباريات الزعيم خلال الفترة الأخيرة.

سبب مثير وراء استبعاد الفرج من مباريات الهلال

وسبق وأن دخل الفرج في مجموعة من الأزمات مع المدير الفني لنادي الهلال جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال وذلك قبل فترة التوقف الدولي على خليفه رفض الدخول كبديل في واحدة من المباريات خلال آخر الدقائق.

وعبر جسيوس وقتها عن انزعاجه التام من الموقف والتصرف الذي صدر من سلمان الفرج وقام بفرض واحدة من العقوبات الانضباطية عليه.

ونقلت صحيفة الرياض أن الخلاف بين الثنائي قد انتهى عقب الجلسة التي جمعت بينهما في وقت سابق.

وأضافت أن غياب الفرج عن مباراتي الهلال ضد انتر ميامي ولقاء الغرافة لم يكن بسبب قرار المدرب البرتغالي حيث اضطر جيسوس لإستبعاده لحين التحقيق معه بواسطة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي على خلفي ةالأزمة الخاصة برفض اللعب للأخضر في بطولة كأس آسيا.

يُذكر أن روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي قد اتهم ستة لاعبين بينهم الفرج بالتمرد ورفض اللعب للأخضر في نهائيات امم آسيا.

قبل أن ينفي اللاعب كل هذه الانباء الأمر الذي دفع لجنة الاحتراف إلى التحقيق مع اللاعبين على أن يتم الاعلان عن النتائج في الأسبوع القادم.