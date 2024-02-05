نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع سيف جعفر لمدة 3 مواسم ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد رسميًا مع سيف فاروق جعفر لاعب فريق بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

الزمالك يعلن التعاقد مع سيف جعفر لمدة 3 مواسم ونصف

وأكد بيان الزمالك، أن اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع إدارة بيراميدز.



يأتي التعاقد مع سيف جعفر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.



وفي سياق آخر يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأبيض في مؤتمر صحافي مساء اليوم الإثنين بمدينة السادس من أكتوبر.



ويُقدم مجلس إدارة الزمالك المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض مع جهازه الفني مساء اليوم الإثنين في حضور كافة أعضاء مجلس القلعة البيضاء.

