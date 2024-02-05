نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتعويض محمد صلاح.. ثنائي برشلونة على رادار ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوجه مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أنظارهم إلى مجموعة من اللاعبين وذلك تحسبًا للرحيل المحتمل للنجم الدولي المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

ثنائي برشلونة على رادار ليفربول

ويبحث الريدز عن التعاقد مع جناح قادر على تعويض محمد صلاح في حالة قرر الفرعون المصري مغادرة قلعة انفيلد في يونيو القادم.

وقالت شبكة ليفربول ايكو البريطانية أن الريدز مهتم بالحصول على توقيع ثنائي برشلونة أنسو فاتي وكذلك رافينيا لخلافة الفرعون المصري في مركز الجناح الأيمن.

وينتهي عقد الفرعون مع الريدز في صيف العام 2025 ومن المُنتظر أن تكثف الاندية السعودية مساعيها للحصول على توقيعه في الصيف القادم.

ويعد رافينيا من الأسماء المدرجة على قائمة المهددين بالرحيل عن برشلونة في الميركاتو بنهاية الموسم وذلك بسبب الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها البلوجرانا.

فيما لا يزال الغموض يحيط بموقف أنسو فاتي الذي يخوض الجاري معارًا لصفوف نادي برايتون لكنه تعرض لإصابة قوية ابعدته عن المشاركة مؤخرًا.