الرياضة

حقيقة حسم الزمالك لصفقتين جديدتين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الأخيرة  حول حسم صفقتي أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود الأسود لاعب وسط فريق الكرامة السوري.


وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، متعاون مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حقيقة حسم الزمالك لصفقتين جديدتين

وشدد المصدر على أنه يتم التشاور مع المدير الفني في كافة أمور فريق الكرة، وبشأن الصفقات الجديدة واحتياجات المدرب من اللاعبين.

وأوضح المصدر أن بعض وكلاء اللاعبين يقومون بتسريب أخبار بشأن بعض اللاعبين وهناك من يغرد خارج السرب من داخل النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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