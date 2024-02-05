حسام حسن يجهز جميع اللاعبين في معسكر برج العرب استعدادًا لعودة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

يجهز حسام حسن المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر جميع اللاعبين في معسكر برج العرب استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

ويأتي ذلك من أجل الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين خلال المعسكر الحالي في برج العرب استعدادًا لعودة مباريات الدوري.

ويواصل نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم في معسكر برج العرب استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل.

وخاض نادي مودرن فيوتشر مباريات ودية في معسكر برج العرب استعدادًا لعودة مباريات دوري نايل.

موعد مباراه مودرن فيوتشر القادمة في دوري نايل

يستعد مودرن فيوتشر لخوض مباراة الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها منتصف شهر فبراير القادم امام بلدية المحلة.

