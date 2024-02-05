حلمي طولان: صفقة زياد كمال من إنبي عليها علامات استفهام.. كيف يتم دفع 30 مليون فى إعارة ؟

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أحمد جودة - القاهرة -

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن التعاقد مع زياد كمال لاعب إنبي عليها علامات استفهام كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حلمي طولان: صفقة زياد كمال من إنبي عليها علامات استفهام

وقال حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لا أفهم سر التعاقد مع زياد كمال بهذه البنود وبهذا الشكل، هو لاعب جيد وأحد أولادي وقمت بتصعيده فى إنبي وشارك أمام الزمالك فى عهدي فى سن صغير، عندما فزت على الزمالك، وأعرف أنه لاعب جيد، ولكن العقد “ غريب ”.

وأضاف:" كيف يتم دفع 30 مليون جنيه فى لاعب إعارة مش بتاع نادي الزمالك، العقد غريب ولا أفهم سر ذلك، والبنود غريبة فى لاعب ليس على قوة النادي ومن الممكن أن يعود إنبي فى أى وقت أو يتم بيعه.

