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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، إنهاء أزمة مستحقات هيئة الأوقاف المتأخرة نظير حق الانتفاع للأرض التي تملكها الهيئة بفرع النادي بميت عقبة.

الزمالك ينهي أزمة مستحقات الأوقاف

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، كلف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بالتفاوض مع هيئة الأوقاف بشأن المستحقات المتأخرة على النادي للهيئة.

وعقد أمين صندوق الزمالك جلسة مع مسؤولي هيئة الأوقاف وتم إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة على القلعة البيضاء.

