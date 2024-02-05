عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة الودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، وديًا اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة.

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة الودية

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - معتز محمد - علي معلول - مصطفي ابو الخير.

خط الوسط: عمرو السوليه - افشه - رضا سليم

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست

ويحاول المدير الفني، الوقوف على مستوى بعض اللاعبين داخل الفريق خلال المباراة الودية، قبل الاعتماد عليهم في المباريات الرسمية، مع منح الفرصة لبعض العناصر الشبابية.

وكان المارد الأحمر عاد من الإمارات بعد خوضه معسكر مغلق هناك، لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الاخدود السعودي وانتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يتعادل أمام حتا الإماراتي بهدف لكل فريق بالمباراة الثانية.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

