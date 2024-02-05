نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الزمالك ينهي أزمة جديدة والمغرب تجدد الثقة في الركراكي وثنائي برشلونة على ردار ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 5-2-2024 في السطور التالية:

المغرب تجدد الثقة في الركراكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الإثنين تجديد الثقة في وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول رغم الإقصاء من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في ساحل العاج.

وودع المغرب منافسات كأس الأمم بالخسارة 0-2 من جنوب إفريقيا في دور الستة عشر.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس أمم إفريقيا في ساحل العاجل مع المدرب وليد الركراكي الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه البطولة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور الستة عشر.

الزمالك ينهي أزمة مستحقات الأوقاف



أكد مصدر داخل نادي الزمالك، إنهاء أزمة مستحقات هيئة الأوقاف المتأخرة نظير حق الانتفاع للأرض التي تملكها الهيئة بفرع النادي بميت عقبة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، كلف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بالتفاوض مع هيئة الأوقاف بشأن المستحقات المتأخرة على النادي للهيئة.

وعقد أمين صندوق الزمالك جلسة مع مسؤولي هيئة الأوقاف وتم إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة على القلعة البيضاء.

لتعويض محمد صلاح.. ثنائي برشلونة على رادار ليفربول

يوجه مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أنظارهم إلى مجموعة من اللاعبين وذلك تحسبًا للرحيل المحتمل للنجم الدولي المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الجاري.

ويبحث الريدز عن التعاقد مع جناح قادر على تعويض محمد صلاح في حالة قرر الفرعون المصري مغادرة قلعة انفيلد في يونيو القادم.

وقالت شبكة ليفربول ايكو البريطانية أن الريدز مهتم بالحصول على توقيع ثنائي برشلونة أنسو فاتي وكذلك رافينيا لخلافة الفرعون المصري في مركز الجناح الأيمن.