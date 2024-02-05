نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| عودة زيزو والمثلوثي.. تصعيد ثنائي 2005.. محاضرة تجمع جوميز باللاعبين لمنح التعليمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجللأبيض، على تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية قوية للاعبين خلال المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، ضمن الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم هذه الحصة إلى فقرتين واستمرت لمدة 30 دقيقة تقريبا، تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق، وباقي أعضاء الجهاز المعاون.



وتضمنت الفقرة الأولى تدريبات بدنية باستخدام الأدوات المخصصة بجانب بعض الإطالات، في حين شهدت الفقرة الثانية تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، لخوض تدريبات تأهيلية بالكرة والتمرير في مساحات صغيرة.



-زيزو ينتظم في التدريبات الجماعية



انتظم أحمد مصطفى "زيزو" في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.



وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع "زيزو" قبل انطلاق المران تم خلالها الحديث في بعض الأمور الفني، وخاصة أنه اللقاء الأول بينهما.



وشارك "زيزو" في فقرات التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفنية أو البدنية.



-حمزة المثلوثي ينتظم في التدريبات

انتظم النجم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، بعد عودته من بلاده



وعاد المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وكان يتواجد خارج البلاد بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للحصول على راحة إضافية لمدة يومين.



وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب قبل انطلاق مران اليوم ووجه له بعض التعليمات الفنية.



وشارك النجم التونسي في التدريبات الجماعية اليوم سواء البدنية أو الفنية استعدادًا للفترة المقبلة.



مران الزمالك يشهد تصعيد ثنائي 2005



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد محمد السيد وعمار ياسر ثنائي فريق 2005، للمشاركة في التدريبات التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي.



وشارك محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006 وعمار ياسر مهاجم 2005، في التدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استمرارًا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين.



وحرص جوزيه جوميز ومعاونيه على منح محمد السيد وعمار ياسر بعض التعليمات الفنية خلال التدريبات.



-لويس فيسنتي يقود مران حراس الزمالك



قاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى الجديد بالأبيض، تدريبات قوية لرباعي الحراس محمد عواد ومحمد صبحي وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين.



وأدى حراس المرمى مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة في بداية التدريبات، قبل خوض فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الأمور الخاصة، التعامل مع الكرات العرضية والتسديد ودور الحارس كمدافع إضافي.



وحرص لويس فيسنتي على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للحراس أثناء أداء الفقرة الفنية.



-محاضرة فنية تجمع جوميز باللاعبين



كما أدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال المران، وشهدت هذه الفقرة التي قادها جوزيه جوميز المدير الفني للفريق التركيز على بعض الأفكار الخططية التي يقوم البرتغالي بتحفيظها للاعبين.



وحرص المدير الفني للفريق على إلقاء أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب لمنح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.



وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية شارك فيها جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.