عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسميًا مع الاوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع الاوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع الاوغندي ترافيس موتيابا في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

وفي سياق آخر يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأبيض في مؤتمر صحافي مساء اليوم الإثنين بمدينة السادس من أكتوبر.

ويُقدم مجلس إدارة الزمالك المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض مع جهازه الفني مساء اليوم الإثنين في حضور كافة أعضاء مجلس القلعة البيضاء.