حلمي طولان: صفقة عبد الله السعيد وناصر ماهر رائعة.. ولا بد من دعم خط الدفاع

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أحمد جودة - القاهرة - قال حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة الزمالك قام بعمل صفقات جيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفى مقدمتها عبد الله السعيد لاعب بيراميدز السابق.

حلمي طولان: صفقة عبد الله السعيد وناصر ماهر رائعة

وقال حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" صفقة عبد الله السعيد رائعة للغاية، وحتي على الرغم من أن عمره متقدم إلا أن العقد لمدة عام ونصف سيستفيد نادي الزمالك منهم، ولا بد من لاعب مثل عبد الله السعيد يتم البناء عليه.

وأضاف:" لم أشاهد أغلب الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، ولكن بالنسبة لصفقة عبد الله السعيد وناصر ماهر رائعين للغاية، ولكن الزمالك كان يحتاج التعاقد مع ثنائي فى خط الدفاع ومهاجم قوي.

وأتم:" لا بد من التعاقد مع لاعبين فى خط الدفاع خلال الفترة الحالية، الفريق يحتاج لذلك.