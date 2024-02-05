عاجل.. موديست ينفجر ويسجل هدفين في فوز الأهلي على سموحة وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز ضد سموحة وديًا بالمباراة التي أقيمت اليوم في إطار الاستعداد لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحقق الفوز على سموحة

واستطاع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، أن يحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك سموحة، ليعبر عن نفسه بقوة وينال إشادة الجهاز الفني على مستواه الذي ظهر به.

وسجل حسام حسن لاعب فريق سموحة الهدف الوحيد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - معتز محمد - علي معلول

مصطفي ابو الخير.

خط الوسط: عمرو السوليه - افشه - رضا سليم

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست

وحاول المدير الفني، الوقوف على مستوى بعض اللاعبين داخل الفريق خلال المباراة الودية، قبل الاعتماد عليهم في المباريات الرسمية، مع منح الفرصة لبعض العناصر الشبابية.

وكان المارد الأحمر عاد من الإمارات بعد خوضه معسكر مغلق هناك، لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الاخدود السعودي وانتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يتعادل أمام حتا الإماراتي بهدف لكل فريق بالمباراة الثانية.

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.