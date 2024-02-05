أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يفوز على جمهورية شبين في أولى مبارياته الودية

حقق فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد الفوز على فريق جمهورية شبين بقيادة ابو العينين شحاته بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت اليوم استعداد لخوض منافسات الدور الثاني للدوري المحترفين للصعود للممتاز2024 / 2023.

سجل الهدفين محمد سماره في الشوط الثاني.



ومن المقرر أن يفتتح السكة الحديد مبارياته بمواجهة راي يوم الانثين المقبل بينما يلتقي فريق جمهورية شبين مع فريق النجوم للهروب من النفق المظلم.



وحقق الفريقان عدة مكاسب فنية من الودية، حيث نجح، واطمأن على جاهزية لاعبيه الفنيةوالبدنية. وزيادة الانسجام بين اللاعبين

ساهمت في زيادة الانسجام والتفاهم بين القدامى والجدد.