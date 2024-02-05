الرياضة

رسميًا.. رحيل باتشيكو عن تدريب بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. رحيل باتشيكو عن تدريب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب فريق بيراميدز.

وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.

عودة محمود صابر إلى بيراميدز 

عاد محمود صابر لاعب نادي بيراميدز للمشاركة مجددا في تدريبات الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني الأولمبي.

وانتهت إعارة محمود صابر في صفوف نادي زد خلال يناير الجاري، ليعود مجددا إلى تدريبات بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتواجد محمود صابر مع المنتخب الأولمبي في الإمارات لخوض دورة ودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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