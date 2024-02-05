نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ارتيتا يكشف حجم إصابة ساكا بعد مباراة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت حالة بوكايو ساكا قلقًا بين جماهير أرسنال بعد خروجه من الملعب وهو يعرج خلال فوز الفريق 3-1 على ليفربول أمس. يعتبر ساكا لاعبًا حيويًا للفريق ويقدم أداءً متميزًا في جميع مراكز الملعب.

طبيعة إصابة ساكا

لم يكتف ساكا بتسجيل الهدف الأول في المباراة، بل كان يشكل تهديدًا على الجهة اليسرى لدفاعات ليفربول. ورغم تعرضه لتحديات قوية خلال اللقاء، إلا أنه لم يتمكن من إكمال المباراة بسبب الإصابة.

ظهر ساكا بوضوح غير مرتاح عندما غادر الملعب، مما زاد من قلق الجماهير. وقد قدم ميكيل أرتيتا توضيحات حول حالة ساكا بعد المباراة، حيث أكد أنه يتعين على اللاعب أن يكون بخير، وأشار إلى أنه تلقى ركلة في الكاحل.