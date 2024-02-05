نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاؤل فى الاتحاد السكندري قبل لقاء سيراميكا فى كأس الرابطة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من التفاؤل بين جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى خلال الأيام الماضية وقبل لقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له فى السابعة ونصف مساء غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الدور قبل النهائى فى كأس الرابطة.

تفاؤل فى الاتحاد السكندري قبل لقاء سيراميكا

وتمنى الجماهير السكندرية نفسها بتخطى عقبة سيراميكا كليوباترا والصعود للنهائى غدًا واستعادة أمجاد الاتحاد السكندرى فى السبعينيات.

وواصل الفريق تدريباته على ملعبه تحت إشراف طارق العشرى المدير الفنى للفريق.

ويواجه الاتحاد السكندرى مشكله كبيره خط الهجوم بسبب غياب المهاجم الغانى بواتنج للإيقاف بالإضافة إلى المهاجم الأنجولى كريستوفر مابولولو الذى تألق مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الإفريقية ولا تزال محاولات عودته متعثرة.

وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على متابعة تدريبات الفريق وتحفيز اللاعبين على الفوز.

ويبذل محمد مصيلحى جهودًا كبيرة من أجل عوده مابولولو قبل المباراة رغم صعوبة ذلك بعد أن تلقى لاعبو منتخب أنجولا تعليمات بالعودة إلى بلادهم عقب البطولة تمهيدا للقاء دولة أنجولا معهم.



وتأهل الاتحاد السكندرى للدور قبل النهائي بعد أن فاز على كلا بلدية المحله وفيوتشر بهدف دون رد وخسر أمام سموحه بهدفين دون رد ليصعد إلى دور الثمانية قبل أن يفوز على انبى بهدفين دون رد ويصعد لنصف النهائي.

وشهدت الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الجماهير السكندرية على شراء تذاكر المباراة.

