انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض فريق مانشستر سيتي اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، مباراة هامة في الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق برينتفورد وذلك في إطار الجولة 23 من “بريميرليج”.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بعد خوض 21 لقاء حقق فيهم الفريق السماوي 14 انتصار وتعادل في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم.

بينما فريق برينتفورد يتواجد بالمركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مع تلقي 11 هزيمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

مباراة سيتي مع برينتفورد سيحتنضها ملعب “غريفين بارك”، اليوم الإثنين 5 فبراير 2024.

اللقاء سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم

مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، منقولة عبر قناة beIN sports 1 بتعليق خالد الحدي.

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