انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يخوض فريق مانشستر سيتي اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، مباراة هامة في الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق برينتفورد وذلك في إطار الجولة 23 من “بريميرليج”.
- ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بعد خوض 21 لقاء حقق فيهم الفريق السماوي 14 انتصار وتعادل في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم.
- بينما فريق برينتفورد يتواجد بالمركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مع تلقي 11 هزيمة.
موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
- مباراة سيتي مع برينتفورد سيحتنضها ملعب “غريفين بارك”، اليوم الإثنين 5 فبراير 2024.
- اللقاء سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم
- مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، منقولة عبر قناة beIN sports 1 بتعليق خالد الحدي.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
- المركز الأول : ليفربول 51 نقطة
- المركز الثاني: آرسنال 49 نقطة
- المركز الثالث: مانشستر سيتي 46 نقطة
- المركز الرابع: أستون فيلا 46 نقطة
- المركز الخامس: توتنهام 44 نقطة
- المركز السادس: مانشستر يونايتد 38 نقطة
- المركز السابع: وستهام يونايتد 36 نقطة
- المركز الثامن: برايتون 35 نقطة
- المركز التاسع: نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
- المركز العاشر: ولفرهامبتون 32 نقطة
- المركز الحادي عشر: تشيلسي 31 نقطة
- المركز الثاني عشر: بورنموث 27 نقطة
- المركز الثالث عشر: فولهام 26 نقطة
- المركز الرابع عشر: كريستال بالاس 24 نقطة
- المركز الخامس عشر: برينتفورد 22 نقطة
- المركز السادس عشر: نوتنجهام فورست 21 نقطة
- المركز السابع عشر: ليوتون تاون 20 نقطة
- المركز الثامن عشر: إيفرتون 19 نقطة
- المركز التاسع عشر: بيرنلي 13 نقطة
- المركز الأخير: شيفيلد يونايتد 10 نقاط