الرياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

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رياض - احمد صلاح - يخوض فريق مانشستر سيتي اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، مباراة هامة في الدوري الإنجليزي بمواجهة فريق برينتفورد وذلك في إطار الجولة 23 من “بريميرليج”.

  • ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بعد خوض 21 لقاء حقق فيهم الفريق السماوي 14 انتصار وتعادل في 4 مباريات وتلقى 3 هزائم.
  • بينما فريق برينتفورد يتواجد بالمركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 مع تلقي 11 هزيمة.

موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

  • مباراة سيتي مع برينتفورد سيحتنضها ملعب “غريفين بارك”، اليوم الإثنين 5 فبراير 2024.
  • اللقاء سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم

  • مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، منقولة عبر قناة beIN sports 1 بتعليق خالد الحدي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

  • المركز الأول : ليفربول 51 نقطة
  • المركز الثاني: آرسنال 49 نقطة
  • المركز الثالث: مانشستر سيتي 46 نقطة
  • المركز الرابع: أستون فيلا 46 نقطة
  • المركز الخامس: توتنهام 44 نقطة
  • المركز السادس: مانشستر يونايتد 38 نقطة
  • المركز السابع: وستهام يونايتد 36 نقطة
  • المركز الثامن: برايتون 35 نقطة
  • المركز التاسع: نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
  • المركز العاشر: ولفرهامبتون 32 نقطة
  • المركز الحادي عشر: تشيلسي 31 نقطة
  • المركز الثاني عشر: بورنموث 27 نقطة
  • المركز الثالث عشر: فولهام 26 نقطة
  • المركز الرابع عشر: كريستال بالاس 24 نقطة
  • المركز الخامس عشر: برينتفورد 22 نقطة
  • المركز السادس عشر: نوتنجهام فورست 21 نقطة
  • المركز السابع عشر: ليوتون تاون 20 نقطة
  • المركز الثامن عشر: إيفرتون 19 نقطة
  • المركز التاسع عشر: بيرنلي 13 نقطة
  • المركز الأخير: شيفيلد يونايتد 10 نقاط
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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