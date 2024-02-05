انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الأهلي وسموحة الودية اليوم.. موديست يحسم المباراة للأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي وسموحة الودية اليوم بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين باستاد السلام، وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة الودية