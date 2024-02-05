انت الأن تتابع خبر نتيجة مباراة الأهلي وسموحة الودية اليوم.. موديست يحسم المباراة للأحمر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي وسموحة الودية اليوم بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين باستاد السلام، وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.
نتيجة مباراة الأهلي وسموحة الودية
- وافتتح أهداف مباراة الأهلي وسموحة الودية اليوم الموج الأزرق عن طريق حسام حسن، وتعادل الأهلي عن طريق الفرنسي أنتوني موديست، وسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز للمارد الأحمر في الشوط الثاني من المباراة التي رفض السويسري مارسيل كولر إذاعتها.وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: “مصطفي شوبير وأكرم توفيق ورامي ربيعة. ومعتز محمد وعلي معلول ومصطفي أبو الخير وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وحسين الشحات وأنتوني موديست”.
- ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة سموحة اليوم كلا من محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وإمام عاشور وكهربا بسبب حصولهم على راحة بعد مشاركتهم مع المنتخب المصري في كأس الأمم الافريقية.
- بجانب غياب بيرسي تاو بسبب مشاركته مع منتخب جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا، ويغيب عن الفريق أليو ديانج لمشاركته مع منتخب مالي في أمم أفريقيا، وعلى مستوي الإصابات فيغيب محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ووسام أبو على ورضا سليم ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا.
- ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويتصدر المارد الأحمر المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا التي تضم شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
- الجدير بالذكر أن الأهلى خاض معسكراً مغلقاً فى الإمارات ولعب مباراتين وديتين ضد الأخدود السعودي وخسر بهدفين مقابل هدف والثانية ضد حتا الإماراتي وتعادل بهدف لكلا منهما.