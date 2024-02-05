نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي أبرزهم.. اليونايتد يعلن غياب نجمه عن 6 مباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، عن 6 مباريات سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أو كأس إنجلترا.

ونجح فريق مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره وست هام، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مارتينيز يتعرض لإصابة قوية في مباراة وست هام

وتعرض اللاعب ليساندرو مارتينيز، نجم فريق مانشستر يونايتد، لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة وست هام يونايتد، مما أدى إلى خروجه من ملعب المباراة، لتلقي العلاج.

المباريات التي سيغيب عنها مارتينيز مع مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن يغيب مارتينيز عن الملاعب، في 6 مباريات لمانشستر يونايتد، سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس إنجلترا، وتأتي هذه المباريات كالتالي:

أستون فيلا، لوتون تاون، فولهام، مانشستر سيتي، إيفيرتون، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالإضافة إلى مباراة الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستكون بين مانشستر يونايتد مع الفائز من مباراة نيوبورت كاونتي وإيستلي.

