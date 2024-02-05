نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يقترب من مدرب جديد خلفًا لباتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب بيراميدز من التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لجايمي باتشيكو الذي رحل عن النادي لسؤء النتائج.

وبحسب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر وسائل التواصل الإجتماعي “بيراميدز ينهي اتفاقه مع الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدربا للفريق”.

رحيل باتشيكو عن تدريب بيراميدز

قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب فريق بيراميدز.

وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.

عودة محمود صابر إلى بيراميدز

عاد محمود صابر لاعب نادي بيراميدز للمشاركة مجددا في تدريبات الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني الأولمبي.

وانتهت إعارة محمود صابر في صفوف نادي زد خلال يناير الجاري، ليعود مجددا إلى تدريبات بيراميدز استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتواجد محمود صابر مع المنتخب الأولمبي في الإمارات لخوض دورة ودية استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.