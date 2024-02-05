نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة القرن.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع تيبو موكوينا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز والمنتخب الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يقترب من التعاقد مع موكوينا

وكانت صحيفة "The Citizen الجنوب إفريقية"، أكدت في تقرير لها اليوم أن موكوينا على رأس اهتمامات النادي الأهلي، للحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي.

وأضافت: "موكوينا دخل اهتمامات النادي الأهلي بصورة كبيرة، وحدث تواصل شفوي بالفعل بين إدارة الناديين، وسوف يتم وصول عرض رسمي لمناقشته بالساعات المقبلة".

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أنه لا توجد أي مع موكوينا نجم صن داونز الجنوب إفريقي للانتقال إلى الأهلي، كما تردد والنادي سوف يكتفي بنسبة كبيرة بالصفقات التي تم الإعلان عنها.

وتابع: "إدارة النادي لم تناقش ضم اللاعب خاصةً بعد إغلاق القيد الإفريقي وأيضًا إغلاق القيد المحلي غدٍ الثلاثاء، وحال وجود صفقة جديدة سوف تكون مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وحال عدم وصوله سوف يتم الاكتفاء بقائمة الفريق الحالية".

