سيف جعفر يقدم اعتذاره لجماهير الزمالك بعد انضمامه لصفوف الأبيض

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أحمد جودة - القاهرة - قدم سيف جعفر لاعب فريق الزمالك الاعتذار لجماهير الابيض، وذلك عقب اعلان النادي انضمامه لصفوفه قادما من بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

ونشر سيف جعفر استوري قصيرة من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":

"جماهير الزمالك العظيمه في كل مكان، أتشرف بوجودي مجددا بينكم وفي بيتي الأوحد نادي الزمالك - صاحب الفضل عليا بعد الله عز وجل.

اقدر جدا لحظات الغضب بسبب خروجي الذي لم يكن لي إرادة به، رغم تمسكي بالبقاء لآخر لحظه لدعم فريقي، لكن قدر الله وماشاء فعل، ولم أتردد لحظه في العوده لقلعتنا البيضاء فور إتاحة الفرصة.

أنا مشجع مثلكم للكيان الأبيض وأتمنى من الجميع تفهم موقفي وقبول أسفي واعتذاري.

لاستكمال المسيرة التي بداتها طفلًا بتيشيرت الأبيض والخطين الحمر، وإلى بطولات وألقاب جديده نحصدها معا.

عاش الزمالك، عاشت الجماهير العظيمة.