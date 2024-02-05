انت الأن تتابع خبر الوحدات يعتذر عن المشاركة ببطولة كأس الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الوحدات الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الأردن للفئات العمرية للموسم الكروي الحالي، كما صادق المجلس على انسحاب النادي رسميًا من اتحاد لعبة الكيك بوكسنغ وإلغاء النشاط.

قال الناطق الرسمي باسم نادي الوحدات عوض الأسمر، إنّ إدارة النادي قرّرت في جلستها التي عقدت الأحد وترأسها رئيس النادي الدكتور بشار حوامدة فتح باب تسديد رسوم الانتساب للعضوية الجديدة في النادي والتي جرى المصادقة عليها أخيرًا ولغاية 3 أشهر.

وأوضح الأسمر أنه سيكون بإمكان الأعضاء الجدد التوجه لمقر النادي في مخيم الوحدات لتسديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي.