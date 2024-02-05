انت الأن تتابع خبر من هو مروان النايب.. خليفة عدلي القيعي في تعاقدات الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم مروان النايب، قائمة بحث جماهير الأهلي بعد انضمامه إلى لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء والتي يترأسها أمير توفيق.

وكانت تقارير قد ذكرت أن مروان النايب سيكون مدير التعاقدات الجديد في النادي الأهلي، على أن يتم ترقية منصب أمير توفيق ليكون مدير تنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي بدلا من القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وتتمني الجماهير الحمراء أن يكون النايب خليفة عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، والذي يُوصف بكونه مهندس تعاقدات الأهلي.

من هو مروان النايب

هو شاب حاصل على العديد من الشهادات والدراسات وعمل معايشات خارجية . عمل في الجانب الفني مع نادي سيراميكا كليوباترا، كما عمل محلل أداء في أحد المواقع الرياضية الكبرى بمصر.

شارك في تنظيم اكتر من بطولة ، منها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2029 التي نظمتها مصر،كما أنه عضو مجلس إدارة شركة ماكرو جروب .

سيسند له في الأهلي، مهام مرتبطة بشركة الكرة ككادر شاب . وليس كمدير للتعاقدات في النادي القلعة الحمراء.

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