انت الأن تتابع خبر من هو مروان النايب.. خليفة عدلي القيعي في تعاقدات الأهلي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدر اسم مروان النايب، قائمة بحث جماهير الأهلي بعد انضمامه إلى لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء والتي يترأسها أمير توفيق.
- وكانت تقارير قد ذكرت أن مروان النايب سيكون مدير التعاقدات الجديد في النادي الأهلي، على أن يتم ترقية منصب أمير توفيق ليكون مدير تنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي بدلا من القائم بأعمال المدير التنفيذي.
- وتتمني الجماهير الحمراء أن يكون النايب خليفة عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، والذي يُوصف بكونه مهندس تعاقدات الأهلي.
من هو مروان النايب
- هو شاب حاصل على العديد من الشهادات والدراسات وعمل معايشات خارجية . عمل في الجانب الفني مع نادي سيراميكا كليوباترا، كما عمل محلل أداء في أحد المواقع الرياضية الكبرى بمصر.
- شارك في تنظيم اكتر من بطولة ، منها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2029 التي نظمتها مصر،كما أنه عضو مجلس إدارة شركة ماكرو جروب .
- سيسند له في الأهلي، مهام مرتبطة بشركة الكرة ككادر شاب . وليس كمدير للتعاقدات في النادي القلعة الحمراء.
اخبار الأهلي اليوم
- من جهة أخرى حقق الفريق الأحمر الفوز ودياً بنتيجة 2-1 على فريق سموحة، هدفي الأهلي سجلهم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.
- ويستعد الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
- المارد الأحمر يتواجد على صدارة المجموعة الرابعة، والتي تضم «شباب بلوزداد الجزائري – يانج أفريكانز التنزاني – ميدياما الغاني»، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب الفريق الغاني بثلاثية نظيفة، قبل السقوط في فخ التعادل بالجولة الثانية أمام الفريق التنزاني بهدف لكل فريق، ثم التعادل السلبي أمام الجزائري بالجولة الثالثة.