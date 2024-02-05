انت الأن تتابع خبر تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي .. هالاند أساسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد خلال المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب جتيش كوميونيتي ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

حراسة المرمي: إيديرسون.

خط الدفاع: لويس دياز – ناثان آكي – جفارديول.

خط الوسط: فيليب فودين – برناردو سيلفا – رودري – دي بروين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند – جيريمي دوكو – جولييان ألفاريز.

إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة برينتفورد اليوم في الدوري الممتاز