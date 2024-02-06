نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالاسماء.. سيف زاهر يكشف عن الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في الفترة القادمة خلفًا لروي فيتوريا.

ونشر سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك":"حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب ومعه إبراهيم حسن وعلاء ميهوب أو عبد الظاهر السقا".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر توجيه الشكر لروي فيتوريا وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا موقتًا.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 من دور 16 عقب الهزيمة من الكونغو الديمقراطية بضربات الترجيح.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.