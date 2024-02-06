نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الكرة المصرية السابق: من الصعب خوض الأهلي للمونديال دون الدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من الصعب خوض الاهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025 دون نجومه الدوليين، لأنها ستكون من أقوى البطولات على مستوى العالم، مشيرًا إلى

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مونديال الأندية 2025 جوائزها كبيرة للغاية، والمفترض أنها ضمن الأجندة الدولية وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبمشاركة أندية كبرى من قارة أوروبا وأمريكا اللاتينية".

وأضاف: "هناك فرق بحجم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وغيرهم من فرق أوروبا، وبالتالي فأنها ستكون هامة للغاية ومن الصعب على أي نادٍ فقدان لاعبين أساسيين، بالإضافة إلى أنها بطولة مهمة للأهلي ويجب أن يكون في قمة مستواه وبكامل نجومه لتقديم اداء مميز أمام فرق أوروبا".

وأكمل: "إقامة أمم إفريقيا وغيابهم عن مونديال الأندية أو البطولات الكبرى يقلل من قيمة اللاعبين الافارقة داخل القارة الأوروبية، وغياب لاعبين مؤثرين عن أنديتهم يؤثر عليهم مستقبلا ويجعل الأندية تقلل التعاقدات من قارة إفريقيا".

وواصل: "هناك سؤال هام، يجب على النادي الأهلي التحرك سريعًا لحل الأزمات، حتى لا يقع مجددًا في نفس الفخ، واتذكر تصريح أحمد مجاهد (ليس كل ما يُعرف يُقال) وفي النهاية غاب الدوليين عن الفريق في كأس العالم للأندية بالإمارات، لا بد من ضمان مشاركة اللاعبين الكبار لتشريف الكرة المصرية في مونديال 2025".

وزاد: "لو لم يذهب الأهلي بكامل نجومه، وأن يستعدوا جيدًا، حفاظا على سمعة النادي، وعدم الذهاب مطلقا بلاعبين شباب أو دون خبرات، لذلك يجب أن يتحرك النادي الأهلي بشكل سريع، ودائما خطوات النادي مدروسة وبعيدا عن العشوائية".

وأكد: "النادي الأهلي هو الذي يشرف الكرة المصرية وخير من يمثلها ويصارع أندية أوروبية بحجم ريال مدريد على الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية، والمونديال بطولة كبيرة بالمليارات، ولذلك يجب إيضاح الأمور سريعا والتحرك نحو حل الأزمات".

وتابع: "يجب على الأهلي عدم الاعتماد على أي مؤسسة في حل تلك الأزمة، على النادي أن يعمل بنفسه للمحافظة على حقوقه كاملة، ولن يتم ترك شئ (للصدفة) وسيكون هناك إعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بتحركات مسئولي القلعة الحمراء، يجب على الأهلي أن يحل أزمته بنفسه".

وأتم: "أعد كل من ينتمي إلى النادي الأهلي سيقوم بمطالبة المسئولين بحل الأزمة، ومن الصعب تكرار ما حدث في بطولة سابقة بالإمارات وأن يلعب الأهلي دون الدوليين، ولو حدث ذلك، من الأفضل عدم الذهاب للبطولة".