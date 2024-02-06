الرياضة

مروان النايب.. 10 معلومات لا تفوتك عن مدير تعاقدات الأهلي الجديد (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنسيق مع شركة الكرة، انضمام مروان النايب إلى لجنة التعاقدات داخل النادي الأهلي، التي سوف يشرف عليها أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي.

وقرر المارد الأحمر ترقية أمير توفيق وتعيين مروان النايب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي والتسويق داخل النادي.

من هو مروان النايب؟

يعرف مروان النايب، بإنه شخصية مميزة في عالم الرياضة وإدارة الأندية، واشتهر بمعرفته للتعامل مع القضايا الرياضية.

_ عمل بوظائف إدارية مهمة داخل عدة أندية رياضية بارزة.

_حقق النائب نجاحات عديدة في تطوير الفرق الرياضية وذلك من خلال تعليمه القوي وقدراته الإدارية المتقدمة.

_ يعرف بإنه شخصية معروفة في مجال كرة القدم وإدارتها.


_ شغل من قبل مناصب إدارية مثل مدير التعاقدات أو منصب ذو صلة في الأندية الرياضية.

_ عمل مروان النايب كقائم بأعمال مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي.


_شارك في لجنة التسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا.

_ اشتهرت مسيرته بالاحترافية والخبرة في تعامله مع قضايا التعاقدات والمفاوضات الرياضية.


_ نجح في إبرام عدة صفقات للفرق وذلك بمهاراته الاستثنائية وقدرته على التفاوض بشكل متقن.


_ كانت له إسهامات فعّالة في بناء الفرق الرياضية وتعزيز قدراتها على المستوى المحلي والدولي.


_يمتلك خلفية تعليمية قوية ومهارات إدارية متقدمة، وبهذا حقق نجاحه وتفوقه في مجال الإدارة الرياضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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