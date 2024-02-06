من هو معلق مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا ؟

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أحمد جودة - القاهرة - تسعى الجماهير العربية في كل مكان، وبشكل خاص الأردنية، إلى معرفة من يعلق على مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب أحمد بن علي.

توقيت مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

ويدخل منتخب الأردن الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الحسين عموتة، مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2024.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب الأردني ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

وستنقل أحداث مباراة منتخب النشامى ونظيره الكوري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد beIN ASIAN CUP 1HD، كما يمكنكم متابعتها أيضًا على قنوات SSC السعودية، إضافة إلى القناة الرابعة العراقية.

من معلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا؟

وقد كلفت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد قناة beIN ASIAN CUP 1HD، المعلقين حسن العيدروس، وعصام عبده بالتعليق الصوتي على مجريات مباراة الأردن وكوريا الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز من مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، سيواجه الفائز من مباراة قطر وإيران، في المباراة النهائية.