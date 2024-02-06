التشكيلة المتوقعة لـ منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - تتطلع الجماهير الأردنية في كل مكان، خصوصا في الوطن العربي، إلى معرفة التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأردن الكروي الأول في مواجهة كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا، والتي ستلعب مساء غد الثلاثاء على أرض ملعب أحمد بن علي.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

ويدخل لاعبو منتخب الأردن مباراة صعبة أمام نظيرهم كوريا الجنوبية، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: سالم العجالين، ويزن العرب، وعبد الله نصيب.

الوسط: نزار الرشدان، وإحسان حداد، ومحمود مرضي، ونور الروايدة.

الهجوم: علي علوان، وموسى التعمري، ويزن النعيمات.

وسوف تنقل أحداث مباراة منتخب النشامى ونظيره الكوري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد beIN ASIAN CUP 1HD، كما يمكنكم متابعتها أيضًا على قنوات SSC السعودية، إضافة إلى القناة الرابعة العراقية.