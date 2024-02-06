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أحمد جودة - القاهرة - تتابع الجماهير العربية في كل مكان، وبشكل خاص الأردنية، موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا التي تستضيفها دولة قطر.

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

يخوض لاعبو المنتخب الأردني لكرة القدم، مباراة قوية أمام نظيرهم منتخب كوريا الجنوبية، مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذاع أحداث مباراة منتخب النشامى ونظيره الكوري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد قناة beIN ASIAN CUP 1HD، كما يمكنكم متابعتها أيضًا على قنوات SSC السعودية، إضافة إلى القناة الرابعة العراقية.