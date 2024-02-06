نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مميز لـ فيل فودين مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل فيل فودين نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، تاريخ السيتيزن، بإنجاز رائع، بعد تسجيله هاتريك في مباراة واحدة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز مانشستر سيتي على برينتفورد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت في ملعب “جي تك كوميونيتي” ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

فودين يقتحم تاريخ مانشستر سيتي

فودين، الذي يلعب كجناح في الفريق الأول لمانشستر سيتي، كان متألقًا وسجل الثلاثة أهداف في الدقائق 48 و53 و70 ليقود السيتي لانتصار مهم، حافظ به على المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 49 نقطة.

وبهذه الثلاثية، أصبح فودين خامس أكثر لاعب تسجيلًا للهاتريك مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ النادي.