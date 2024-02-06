نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب محمد يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق عفت نصار، نجم الزمالك السابق، على تعيين محمد يوسف في الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "نفسي أعرف اتحاد الكرة قرر تعيين محمد يوسف على أى أساس انا بقولهم انتم كرهتونا في الكورة".

وأضاف: "مش عارف المسؤولين في اتحاد الكرة بيفكروا ازاي، وتوقعت فشل منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب اتحاد الكرة وادارته للكرة المصرية".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا موقتًا لمنتخب مصر عقب توجيه الشكر لروي فيتوريا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.