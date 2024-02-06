نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفقة الأغلى في التاريخ.. عملاق سعودي يستهدف ضم صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة البريطانية لندن أن هناك واحدة من الأندية التي تنافس في بطولة دوري روشن تستعد لتقديم عرض مغري للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اتحاد جدة يستهدف ضم محمد صلاح

وقالت صحيفة ذا اتلتيك البريطانية أن اتحاد جدة يسعى جاهدًا لضم صاحب الـ31 عامًا على الرغم من إنه يمتلك عقد من الريدز حتى يونيو 2025.

وأضافت أن صلاح كان موضع اهتمام كبير خلال الميركاتو الصيفي المنصرم وقدم الاتحاد بالفعل عرضًا مقابل 150 مليون استرليني مايعادل 188 مليون دولار لكن الصفقة باءت بالفشل.

وأكملت الصحيفة أنه من المرجح أن تسعى الإدارة الاتحادية إلى اغراء إدارة الريدز من أجل ضم اللاعب حيث لم يفقدوا الأمل في استقطاب الفرعون المصري.

ومن المُنتظر أن يقدم العميد عرضًا مقابل 200 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح في الصيف القادم.

وفي حالة تمت تلك الصفقة بالمبلغ المشار إليه سيكون محمد صلاح اللاعب الاغلى في تاريخ كرة القدم حيث تعود أكبر صفقة أبرمت حتى الآن إلى البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.

وأنهت الصحيفة تقريرها أن الاتحاد ينوي تقديم عرض لصلاح للحصولعلى مقابل مادي يقدر بنحو 1.5 مليون جنيه إسترليني اي ما يعادل 1.9 مليون دولار كأجر اسبوعي أي مايوازي أربعة اضعاف ما يتقاضاه الان مع ليفربول.

ولم يقتصر الأمر على ذا أتلتيك فحسب بل نشرت ديلي ميل أن مع عدم اليقين بشأن مستقبل ليفربول في ضوء رحيل يورغن كلوب الصيف المقبل، قد يرغب صلاح في الرحيل عن الريدز.

يُذكر أن صلاح يواصل الغياب عن فريقه عقب الاصابة التي تعرض لها على مستوى أوتار الركبة خلال المشاركة مع منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية وغاب على اثرها عن مباراتي الرأس الاخضر والكونغو الديمقراطية.

ماذا قدم صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي ؟

يُذكر أن صلاح سبق وأن سجل رفقة الريدز ثمانية عشر هدفًا خلال الموسم الجاري وصنع تسعة أهداف في سبعة وعشرين مباراة بجميع المسابقات.

ومنذ انتقاله قادمًا من صفوف روما في 2017 لعب الفرعون المصري مع كتيبة يورجن كلوب 332 مباراة سجل 204 أهداف وصنع 88.