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أحمد جودة - القاهرة - نجح الدولي المغربي يوسف النصيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اشبيلية في قياده العملاق الاندلسي لتحقيق الفوز على فريق نادي رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف يوم أمس في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الليجا.

يوسف النصيري يسطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الليجا

ونجح النصيري في تسجيل هدفي فوز فريقه في الدقائق التاسعة عشر من الشوط الأول والخامسة والاربعين من الشوط الثاني.

وقالت شبكة اوبتا للأحصائيات أن النصيري تمكن من رفع رصيده من الاهداف في الليجا إلى 60 هدفًا لينضم لقائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في الدوري الاسباني.

ولا يسبق النصيري في تلك القائمة سوى الثلاثي صامويل ايتو صاحب الـ161 هدفًا والمالي فريدريك كانوتيه الذي دون 89 هدفًا ويسعى للوصول إلى ارقام الانجولي خورخي ميندوسا الذي سجل 69 هدفًا.

ترتيب الليجا بعد فوز اشبيلية

بهذا الفوز رفع فريق نادي اشبيلية رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر بينما توقف رصيد رايو فاليكانو عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

