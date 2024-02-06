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أحمد جودة - القاهرة - رابط سريع بدون تقطيع.. شاهد (0-0) مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم

رابط سريع دون تقطيع.. شاهد (0-0) مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم.. في لقاء كروي مثير، يلتقي منتخب الأردن مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم آسيا، حيث يشهد العشب الأخضر مساء اليوم صدام ناري من أجل الفوز وحصد اللقب في هذه البطولة الآسيوية الحافلة.

رابط سريع دون تقطيع.. شاهد (0-0) مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم

شاهد بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم

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تشكيل الأردن أمام كوريا الجنوبية المتوقع

• حراسة المرمى يزيد أبوليلى.

• خط الدفاع زين العرب – عبدالله نصيب – محمد أبوحشيش.

• خط الوسط نزار الرشدان – إحسان حداد – عايد – محمود مرضي.

• خط الهجوم يوسف أبوجلبوش – موسى التعمري – يزن النعيمات.

موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم، في تمام الساعة الخامسة السادسة مساءً بتوقيت الأردن، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت مصر، في المباراة التي يراهن عموتة على الثلاثي المؤلوف وهم، مهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات الذي سجل للنشامى هدفين وأسهم في صناعة هدفين، إلى جانب موسى التعمري جناح مونبلييه الفرنسي صاحب هدفين ومحمود مرضي، وكلاهما سجل هدفين في البطولة حتى الآن أيضًا.

ملعب مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم

ستنطلق مباراة اليوم على استاد أحمد بن علي، وتعد هذه المواجهة من أقوى اللقاءات في بطولة نصف نهائي كأس آسيا، حيث قدم فيها منتخب النشامى أرقى مستوياتهم على مر التاريخ، وتُعد هذه المرة الأولى التي يصلون فيها إلى هذا الدور، ولكن لم ولن يتوقف طموح الجماهير إلى ذلك الحد، فبعد هذا الأداء الرائع يستحق أن يطمح في رفع الكأس الغالية.

على الجانب الآخر تأهل منتخب كوريا الجنوبية وصيفًا للمجموعة الخامسة، ويملك منتخب الكوري الجنوبي أو كما يُطلق عليه الشمشون لقبان من الكأس الآسيوية في حقبة الخمسينيات، ولكن رغم ذلك فلن تكون المباراة سهلة للطرفين.

الأردن ضد كوريا الجنوبية.. القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم، هم: «SSC1 HD،beIN ASIAN CUP 1، أبوظبي الرياضية الآسيوية Alrabiaa Sport،HD»، في المباراة التي يغيب عن النشامى فيها المدافع سالم العجالين والمهاجم على علوان، بسبب تراكم الإنذارات، لكن رغم الغيابات يتسلح منتخب الأردن بخبرة وإصرار المدرب المغربي حسين عموتة، من أجل كتابة التاريخ والوصول إلى نهائي أمم آسيا 2023-2024 المقامة بقطر.