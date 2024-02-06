انت الأن تتابع خبر النصر السعودي يحتفل بعيد ميلاد رونالدو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر نادي النصر السعودي، على حسابه الرسمي على منصة إكس مقطع مصور، يوثق لحظات الاحتفال بعيد ميلاد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الـ39 .



وشارك النادي الفيديو الاحتفالي مع تعليق: سنة جديدة للتاريخي. نجوم النصر يحتفلون بقائدهم.



ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل جمهور رونالدو الذي هنأه بهذه المناسبة، متمنين له المزيد من التألق.



وأبعدت الإصابة "الدون" مؤخراً عن المشاركة في مواجهة فريق النصر وإنتر ميامي ضمن منافسات كأس موسم الرياض، التي انتهت بفوز ناديه بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء.



على صعيد آخر استحوذ كريستيانو رونالدو، على جوائز "دبي غلوبال سوكر" 2023، والتي أقيمت في فندق ذا اتلانتس بالم بدبي، الشهر الماضي.



وحاز اللاعب البرتغالي على ثلاث جوائز وهي: اللاعب المفضل لدى الجماهير العربية، بعد أن تفوق على اللاعب المصري محمد صلاح، وأفضل لاعب في العالم متفوقًا على اللاعب النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط بعد أن تفوق فيها على الجزائري رياض محرز، والمصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري .