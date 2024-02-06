انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق كرة القدم وجماهير المنتخب الأردني، متابعة المباراة التاريخية التي تجمع منتخب النشامى وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم آسيا .



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية، في الخامسة السادسة مساءً بتوقيت الأردن، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والخامسة بتوقيت مصر، في المباراة التي يراهن عموتة على الثلاثي المؤلوف وهم، مهاجم الأهلي القطري يزن النعيمات الذي سجل للنشامى هدفين وأسهم في صناعة هدفين، إلى جانب موسى التعمري جناح مونبلييه الفرنسي صاحب هدفين ومحمود مرضي، وكلاهما سجل هدفين في البطولة حتى الآن أيضاً.



القنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية : «SSC1 HD ،beIN ASIAN CUP 1، أبوظبي الرياضية الآسيوية Alrabiaa Sport ،HD»، في المباراة التي يغيب عن النشامى فيها المدافع سالم العجالين والمهاجم على علوان، بسبب تراكم الإنذارات، لكن رغم الغيابات يتسلح منتخب الأردن بخبرة وإصرار المدرب المغربي حسين عموتة، من أجل كتابة التاريخ والوصول إلى نهائي أمم آسيا 2023-2024 المقامة بقطر .